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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنص سعر آيفون.. نوكيا تطلق هاتف متين بقدرات عالية ومواصفات قوية

Nokia XR21
Nokia XR21

قررت شركة HMD العالمية، المالكة للعلامة التجارية “نوكيا” المنافسة في عالم الهواتف الذكية المتين، بالإعلان عن هاتفها الجديد Nokia XR21 والذي تم تصميمه ليكون أحد أكثر الهواتف متانة وأكثرها عملية، وهو أيضا يعد أول هاتف شديدة المتانة من إنتاج Nokia.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف نوكيا الجديد Nokia XR21، مع دعما لمعيار المتانة العسكرية MIL-STD-810H، بالإضافة إلى تصنيف IP69K، وهو أعلى معيار حماية IP ضد الماء والغبار.

 

 

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سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia XR21

ويشير الرقم 9K في نهاية معيار الحماية، إلى أن هاتف نوكيا Nokia XR21، لديه القدرة على تحمل الضغط العالي للماء، والحرارة العالية، بالإضافة إلى منع الأجسام الصلبة الغريبة من الدخول إلى هيكل الهاتف.

Nokia XR21

ووفقا لـ HMD، فأن هاتف نوكيا XR21، حصل على شاشة مع طبقة حماية قوية محمية بطبقة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus من شركة Corning.

ويأتي هاتف Nokia XR21، مع شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ مقاسها 6.49 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة تعمل بسلاسة مع القفازات والأيدي المبللة.

Nokia XR21

ويعمل هاتف Nokia XR21، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بمعالج رسوميات Adreno 619.

ويقترن المعالج، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Nokia XR21

ويحتوى ظهر هاتف Nokia XR21، المصنوع من البلاستيك، على كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات، ويعمل الهاتف بنظام Android 12 خارج الصندوق، وتعد نوكيا بتقديم 4 سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية و 3 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد.

Nokia XR21

وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف،  الاتصال بشبكات الواي فاي 6، ودعما لتقنية البلوتوث 5.1، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ شحن USB-C، ويمكن لـ Nokia XR21 الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر ولمدة 60 دقيقة، كما يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 1.8 متر على الأرض.

ويتوفر هاتف Nokia XR21، بلونين فقط هما: الأسود والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 499 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة (أي ما يعادل 19400 جنيه مصري).

Nokia XR21
نوكيا Nokia هاتف شديدة المتانة Nokia XR21 نوكيا XR21

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