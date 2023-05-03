نوكيا تطلق موبايل قوي جدا بسعر مناسب للطبقة المتوسطة

أطلقت نوكيا أحدث هاتف لها تحت اسم Nokia XR21 في إنجلترا ، يصل كخليفة لـ XR20. ومن المفترض أنه يتحمل الظروف الخارجية القاسية.

سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia XR21

يتميز هاتف Nokia XR21 بشاشة عرض ذات فتحة مثقبة مع شاشة LCD بقياس 6.49 بوصة مع جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية Gorilla Glass Victus ومتوافق مع اليدين والقفازات المبللة، كما يتميز الهاتف الذكي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وزرين قابلين للبرمجة.

من حيث التصميم ، ينطلق Nokia XR21 بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 % ومواد متينة، كما أنه مقاوم للماء بتصنيف IP68 ، يحمل الجهاز أيضًا شهادة IP69K ضد الغبار والماء ومقاومة السقوط.

يقدم هاتف Nokia XR21 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، يوجد إعداد مزدوج للكاميرا الخلفية لمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل مقترنًا بعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ووحدة فلاش LED.

ويعمل هاتف Nokia XR21 بمعالج Snapdragon 695 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ويعمل الهاتف مع بطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ونظام التشغيل Android 12.

يحتوي Nokia XR21 على مكبرات صوت استريو عالية الصوت ومقبس 3.5 مليمتر ومنفذ USB-C و NavIC و 5G و WiFi و Bluetooth 5.1.

يبلغ سعر هاتف Nokia XR21 حوالي 625 دولارًا للمتغير الوحيد الذي يبلغ 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويتوفر بألوان الأسود والأخضر.