الشرقية .. السجن 15 سنة لزوج هدد طليقته بصور خادشة للحياء

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم حكمها بالسجن 15 سنة لمتهم بتهديد طليقته بصور خادشة التقطها لها أثناء علاقتهما مقابل 100 ألف جنيه نظير عدم نشر الصور.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا من ربة منزل تتهم فيه "أحمد س ش ع" 27 سنة، مقيم مركز ههيا، طليقها لقيامه بتهديدها بنشر صور خادشة التقطها أثناء علاقتهما، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه.

تم ضبط المتهم واحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 13227 لسنة 2023 جنايات مركز ههيها، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بطريق الكتابة عبر تطبيقي (واتس آب - ترو كولر) بإفشاء صور خادشة للحياء التقطها خلسة لها دون رضاها مستغلا رابطة الزوجية، وأرسلها لوالدتها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور.

تم التحفظ على المتهم وإحالته الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.