الإمام الأكبر يكرم رئيس جامعة الأزهر لحصوله على جائزة التميز الحكومي

كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس الأعلى للأزهر، خلال اجتماع المجلس اليوم، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحصوله على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي جائزة «أفضل رئيس قطاع».

وقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف التهنئة إلى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لحصول الجامعة على المركز الثاني في جائزة تمكين المرأة.

وتعهد رئيس الجامعة ببذل المزيد من العطاء والاخلاص في أداء رسالته تجاه كعبة العلم وقبلة العلماء «جامعة الأزهر»؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بها على مستوى العالم في جميع المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.

وقدم رئيس الجامعة، درع الجامعة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ موجها الشكر لفضيلته على تكرمه بإفطار 2500 طالبٍ يوميًّا من طلاب الجامعة المصريين المغتربين غير المقيمين في المدينة الجامعية بالقاهرة طوال شهر رمضان المبارك.

كما قدم رئيس الجامعة، درع الجامعة أيضا للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلِ الأزهر الشريف؛ لمتابعته الدائمة لموائد الأزهر الشريف طوال شهر رمضان.



وحضر الاجتماع، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إضافة إلى أعضاء المجلس الاعلى للأزهر.

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