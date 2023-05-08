بـ500 مليون دولار.. تايوان تبحث مع أمريكا تزويدها بصفقة أسلحة جديدة

قال وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنج، اليوم، إن تايبيه تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالتا "بلومبرج" و "رويترز" عن مصادر، أن الولايات المتحدة تستعد لتسريع تقديم هذه الدفعة من مساعدات الأسلحة لتايوان من خلال سلطة التخصيص الرئاسية (PDA)، حيث استخدمت الولايات المتحدة أيضًا سلطة التخصيص الرئاسية في وقت سابق عند إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في حريها مع روسيا.

وتستعد الجزيرة لاستلام 66 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16V.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، أن شركة في البلاد فازت بعقد من البنتاجون لتزويد تايوان بأربع طائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران في كاليفورنيا حصلت على عقد بقيمة 217.6 مليون دولار لتزويد تايوان بطائرات بدون طيار من طراز MQ-9B". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.