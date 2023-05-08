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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توزيع أموال دافعي الضرائب.. هجوم واسع علي رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب زيلينسكي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية وزيلينسكي

قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي توزع أموال دافعي الضرائب الأوروبيين على أوكرانيا.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”، "أورسولا فون دير لاين ستعود إلى كييف غدًا لمنح زيلينسكي أموالنا وأسلحتنا! مرة أخرى!”.

واتهم السياسي الفرنسي رئيسة المفوضية الأوروبية بدعم مصالح الولايات المتحدة في أوكرانيا.

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في وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، زيارتها لأوكرانيا، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإظهار "دعم لا يتزعزع" من الاتحاد الأوروبي.

وانتقد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، مرارًا وتكرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية ويدفع الكوكب إلى الحرب العالمية.

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