مؤلف 11.11: الفيلم كان سيناريو ثم تحول إلى رواية بسبب جائحة كورونا

كشف ياسر عبد الباسط مؤلف فيلم 11.11 بعض التفاصيل عن العمل والذى مر بعديد من المصاعب بسبب جائحة كورونا، موضحا، “كان فى البداية سيناريو ولكن بعد جائحة كورونا قررنا وقف العمل وقمت بتحويله إلى روية وبعد ذلك عدنا مرة أخرى إلى مشروع السيناريو”، وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة ال71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقال ياسر عبد الباسط: إن فكرة شرح الفيلم فى النهاية بطريقة مباشرة هو تكنيك موجود فى معظم الأفلام وهى طريقة لمساعدة المشاهد لفهم العمل خاصة أننا لا نرغب فى تعقيد العمل خاصة أنه تم تصويره بطريقة فلسفية.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد الباسط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.