مؤلف 11.11: الفيلم كان سيناريو ثم تحول إلى رواية بسبب جائحة كورونا

كشف ياسر عبد الباسط مؤلف فيلم 11.11 بعض التفاصيل عن العمل والذى مر بعديد من المصاعب بسبب جائحة كورونا، موضحا، “كان فى البداية سيناريو ولكن بعد جائحة كورونا قررنا وقف العمل وقمت بتحويله إلى روية وبعد ذلك عدنا مرة أخرى إلى مشروع السيناريو”، وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة ال71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.
وقال ياسر عبد الباسط: إن فكرة شرح الفيلم فى النهاية بطريقة مباشرة هو تكنيك موجود فى معظم الأفلام وهى طريقة لمساعدة المشاهد لفهم العمل خاصة أننا لا نرغب فى تعقيد العمل خاصة أنه تم تصويره بطريقة فلسفية.
فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد الباسط، ومن إخراج كريم أبو زيد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.
ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.