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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف11.11: عشت قصة الأم مريضة الزهايمر مع والدتي في الحقيقة قبل رحيلها

ندوة فيلم 11.11
ندوة فيلم 11.11

كشف المؤلف ياسر عبد الباسط عن مفاجأة خاصة بفيلمه 11.11 عن أن شخصية الأم التى تعانى من مرض الزهايمر والتى قدمتها الفنانة حنان يوسف مقتبسة من شخصية والدته وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وأضاف عبد الباسط: عشت هذه الحكاية أو القصة مع والدتى فى الحقيقة قبل وفاتها وسمح لى ذلك أن أقدمها بشكل عميق وقوى.

وأوضح : مررت بعدد من المصاعب فى حياتى وأرى أن هذا العمل فى كل قصة ضمن أحداث الفيلم به جزء من حياتى الشخصية.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد الباسط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

ياسر عبد الباسط المؤلف ياسر عبد الباسط

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