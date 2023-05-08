مؤلف11.11: عشت قصة الأم مريضة الزهايمر مع والدتي في الحقيقة قبل رحيلها

كشف المؤلف ياسر عبد الباسط عن مفاجأة خاصة بفيلمه 11.11 عن أن شخصية الأم التى تعانى من مرض الزهايمر والتى قدمتها الفنانة حنان يوسف مقتبسة من شخصية والدته وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.
وأضاف عبد الباسط: عشت هذه الحكاية أو القصة مع والدتى فى الحقيقة قبل وفاتها وسمح لى ذلك أن أقدمها بشكل عميق وقوى.
وأوضح : مررت بعدد من المصاعب فى حياتى وأرى أن هذا العمل فى كل قصة ضمن أحداث الفيلم به جزء من حياتى الشخصية.
فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد الباسط، ومن إخراج كريم أبو زيد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.
ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.