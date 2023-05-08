نُقل إلى المستشفى.. تعرض فنان شاب لحالة إغماء في الجيزة

تعرض ممثل شاب لحالة إغماء في الجيزة، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

إغماء ممثل شاب في المهندسين

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة افاد بتعرض فنان شاب لأزمة صحية وسقوطه مغشيا عليه في منطقة المهندسين، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالإنتقال والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرض فنان شاب يدعى أ ج لسقوط مفاجئ وحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.