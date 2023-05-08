معتز هشام: شخصية صاحب الكشك جذبتني فى فيلم 11.11 واحاول تطوير نفسى

كشف الفنان معتز هشام عن سر مشاركته فى فيلم 11.11، مؤكدا أن العمل جذبه من خلال شخصية صاحب الكشك الذى يقع فى حب فتاة ثرية خاصة أن الشخصية مليئة بالتفاصيل المختلفة.
وأضاف معتز هشام خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما: اننى احاول أن أطور من نفسى دائما واحرص على الاستمرارية والارتقاء فى اختيار الأعمال المناسبة وانا لا انظر إلى أى أمور خارجية حيث احاول أن اركز على مشوار ومنذ مشاركتى فى مسلسل ممالك النار كنت حريص على التنوع فى الأدوار أيضا.
فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.
ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.