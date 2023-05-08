معتز هشام: شخصية صاحب الكشك جذبتني فى فيلم 11.11 واحاول تطوير نفسى

كشف الفنان معتز هشام عن سر مشاركته فى فيلم 11.11، مؤكدا أن العمل جذبه من خلال شخصية صاحب الكشك الذى يقع فى حب فتاة ثرية خاصة أن الشخصية مليئة بالتفاصيل المختلفة.

وأضاف معتز هشام خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما: اننى احاول أن أطور من نفسى دائما واحرص على الاستمرارية والارتقاء فى اختيار الأعمال المناسبة وانا لا انظر إلى أى أمور خارجية حيث احاول أن اركز على مشوار ومنذ مشاركتى فى مسلسل ممالك النار كنت حريص على التنوع فى الأدوار أيضا.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.