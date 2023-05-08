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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس المعاهد الأزهرية يكشف كواليس امتحانات نهاية العام.. فيديو وصور

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل امتحانات المعاهد وصفوف النقل وآخر استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال أيمن عبد الغني، لصدى البلد، إن نسبة الحضور في امتحانات المعاهد الأزهرية تتعدي الـ 99% ، والنظام على أعلى ما يكون لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الامتحانات يوميا ولحظة بلحظة لحل أي مشكلة أو معوقات قد تظهر أمام الطلاب، كما أن أسئلة الامتحانات تتم بلا شكاوى علما بأن الأسئلة متنوعة لتناسب الطالب المجتهد والطالب المتوسط.

وأوضح، أن قطاع المعاهد الأزهرية، يستعد للامتحانات بشكل كاف من خلال توفير غرفة عمليات مركزية تتابع الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال البث المباشر بالتنسيق مع القائمين على الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وذكر أن السلبيات التي تم رصدها لا تذكر ولا تؤثر على العملية الامتحانية، مثل غياب بعض الطلاب، وحدوث حالة مرضية لطالب وهو موجود في اللجنة ويتم التعامل مع الحالة المرضية مباشرة بواسطة الزائر الطبي,


وأوضح، أنه يتم التعامل بشكل استثنائي مع حالات ذوي الهمم حيث يتم توفير لجنة لهم عند التعذر للصعود إلى اللجنة إذا كانت في الأدوار العليا.


وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم استلام تقارير متابعة الامتحانات بشكل لحظي ولا يتم الانتظار إلى نهاية اليوم، لسرعة حل أي مشكلات طارئة.

وأوضح، أن عملية رصد نتائج الامتحانات ستتم بشكل إلكتروني هذا العام لمنع أي تدخل بشري في دورة رصد النتائج.


وأشار إلى أن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تتم على أعلى مستوى وتم البدء في هذه الاستعدادات منذ شهر يناير الماضي، منوها أن لدينا حوالي 650 لجنة امتحانية ، واللجان كلها في المدن، كما أن أرقام الجلوس هذا العام ستعلن بشكل إلكتروني بدون تدخل من المدرسين، والآن يتم مراجعتها تمهيدا لإعلانها للطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية أو استلامها من المعهد الخاص به، وهذا خلال أسبوع على أقصى تقدير.

 

 

المعاهد الأزهرية امتحانات امتحانات الشهادة الثانوية الثانوية الازهرية

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