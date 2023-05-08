المشروع الوطني.. الديهي: الدولة ماضية في مسار التنمية بمتابعة يومية من الرئيس

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء وزير الإسكان ومحافظ القاهرة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة .

وقال نشأت الديهي في برنامجه" بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالمواقع والمنشآت الأثرية ذات القيمة التاريخية ".

وتابع نشأت الديهي :" كما اجتمع الرئيس السيسي بوزير العدل وتم التباحث حول استكمال ميكنة كافة خدمات التقاضي وتطوير منظومة التقاضي بشكل كبير وتجهيز قوانين الأسرة المصرية ".

وأكمل نشأت الديهي :" الدولة المصرية تسير في مسار البناء والتنمية وتغيير حياة المواطنين للأفضل ".

ولفت نشات الديهي :" الدولة ماضية في مسار التنمية في ظل ظروف عالمية اقتصادية شديدة التعقيد والصعوبة ".

وتابع نشأت الديهي:" الدولة المصرية تنفذ المشورع الوطني المصري بمتابعة يومية من الرئيس السيسي ".