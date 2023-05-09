التحريات تكشف تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، تفاصيل إندلاع النيران في معرض منقولات منزلية بمنطقة أرض اللواء.

تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع النيران في معرض آثاث ومنقولات مساحته 150 متراً، بسبب ماس كهربائي، بدون وقوع خسائر في الأرواح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق معرض ستائر وأقمشة بمنطقة أرض اللواء.

كانت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة أفاد باندلاع النيران في معرض ستائر بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وانتقلت إلى موقع البلاغ سيارتي إطفاء، وتمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، حيث تبين اشتعال النيران في محل بداخله أقمشة وستائر نتج عنه تفحم بعض الأقمشة والمحل بدون إصابات أو خسائر في الأرواح.