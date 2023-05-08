خناقة مع أخوها.. مصرع فتاة أثناء هروبها من البلكونة في الجيزة

لقيت فتاة مصرعها في الجيزة، إثر قيامها بالقفز من شرفة منزلها في منطقة الطالبية بعد نشوف خلافات بينها وبين شقيقها.

مصرع فتاة سقطت من البلكونة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن سقوط فتاة من شرفة منزلها بمنطقة الطالبية، ومصرعها في الحال، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات وكسور وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع مشادة كلامية بين الفتاة وشقيقها قامت على أثرها الفتاة بالقفز من الطابق الثالث من منزلها وسقطت جثة هامدة.

تحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، حيث أقر شقيقها بوقوع مشادة كلامية بينهما قامت على أثرها الفتاة بالقفز من الشرفة فجأة.