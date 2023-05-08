مفيش حاجة اسمها خليها تصدي..تجار السيارات: اسمحوا بدخول موديل2022 زيرو و3 سنين مستعمل

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنهم طلبوا من الدولة السماح بدخول موديلات 2022 والسيارات المستعملة من أجل حل ازمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، ولكن دون جدوى.

وناشد «أبو المجد» خلال تصريحات تلفزيونية، المسئولين السماح بدخول السيارات المستعملة منها موديلات 2022، من أجل استقرار السوق وتراجع الأسعار وهذا يساعد المستهلك والتجار أيضا.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أنهم طلبوا من وزارة التجارة والصناعة فتح الباب أمام دخول سيارات موديل 2022 وأيضا السيارات المستعملة بعمر من 3 سنوات والتي استخدمت لمسافات أقل من 10 آلاف كيلو متر.

الحرب الأوكرانية تؤثر بشكل كبير على المصانع

وأشار إلى أن السيارة التي كانت تباع بـ250 ألف جنيه تقترب حاليا من مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحرب الأوكرانية ستؤثر بشكل كبير على مصانع الاتحاد الأوروبي.

واختتم أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: «بقول للناس أنسب وقت للشراء امبارح، لان العربيات أسعارها زادت أكتر من الذهب والعقارات، واللي مشتراش في 2020 ندمان دلوقتي ومفيش حاجة اسمها خليها تصدي».