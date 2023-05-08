«تجار السيارات» تعلن عن تراجع المبيعات خلال الربع الأول من 2023|تفاصيل

كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن سبب ارتفاع أسعار السيارات، موضحا أن إرتفاع أسعار السيارات أدى إلى تراجع في حجم الطلب على الشراء بنسبة تقترب من 75% خلال الربع الأول من 2023.

وقال «أبو المجد» خلال تصريحات تلفزيونية، إن السيارة التي كانت تباع بـ250 ألف جنيه تقترب حاليا من مليون جنيه، معقبا: «بقول للناس انسب وقت للشراء امبارح، لان العربيات أسعارها زادت أكتر من الذهب والعقارات، واللي مشتراش في 2020 ندمان دلوقتي ومفيش حاجه اسمها خليها تصدي».

أسباب انخفاض مبيعات السيارات في مصر

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسباب انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، جزء من الأسباب هي الأوضاع العالمية، وتأثيرها على اقتصاديات العديد من الدول، وعليه المصانع.

وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الحرب الأوكرانية ستؤثر بشكل كبير على مصانع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الرابطة طالبت من الدولة السماح بدخول موديلات 2022 والسيارات المستعملة من أجل حل أزمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، ولكن دون جدوى.