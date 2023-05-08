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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس رابطة تجار السيارات: زيادة الأسعار فاقت الذهب والعقارات.. ويكشف عن حل سريع لانخفاضها

السيارات
السيارات

تحدث أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات عن أسباب انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، قائلا: “جزء من تلك الأسباب هي الأوضاع العالمية، وتأثيرهم على اقتصاديات العديد من الدول، وعليه المصانع”.

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وأضاف أسامة أبو المجد، أن الحرب ستؤثر بشكل كبير على مصانع الاتحاد الأوروبي، منوها بأن الرابطة طالبت من الدولة السماح بدخول موديلات 2022 والسيارات المستعملة من أجل حل ازمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، ولكن دون جدوى.


واسترسل:"طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة فتح الباب أمام دخول سيارات موديل 2022 وأيضا السيارات المستعملة بعمر من ثلاث سنوات والتي سارت مسافة أقل من 10 آلاف كيلو متر.

 

ارتفاع الأسعار 


وعلق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على ارتفاع قائلا: "ارتفاع الأسعار أدى للتراجع في حجم الطلب على الشراء بنسبة تقترب من  75% خلال الربع الأول من 2023"، معقبا: "السيارة التي كانت بتتباع بـ250 ألف جنيه تقترب حاليا من مليون جنيه، وأنا بقول للناس أنسب وقت للشراء امبارح، لان العربيات أسعارها زادت أكتر من الذهب والعقارات، واللي مشتراش في 2020 ندمان دلوقتي ومفيش حاجه اسمها خليها تصدي".


وأشار: طالبنا من الدولة السماح بدخول موديلات 2022 والسيارات المستعملة من أجل حل ازمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، ولكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين بالسماح بدخول السيارات المستعملة وموديلات 2022 من أجل استقرار السوق وتراجع الأسعار وهيساعد المستهلك وهيساعدنا احنا كمان".

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