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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

70 % تراجعا بالمبيعات| مفاجأة في أسعار السيارات بالسوق المصري

سيارات
سيارات

كشف منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، آخر تطورات سوق السيارات في مصر، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السيارات بمصر.

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وأضاف زيتون، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن أسعار السيارات مرتبطة بعنصرين الأول سعر العملة أي سعر الصرف، والعنصر الثاني مرتبط بالاستيراد، والدولة أوقفت الاستيراد بسبب العملة الصعبة.

 

تراجع المبيعات 


وتابع منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، أن المبيعات في سوق السيارات قلت بشكل كبير جدا ووصل لنسبة 70% ، وهذا بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق، فالسيارة التي كان سعرها 400 ألف جنيه منذ عام اليوم وصل سعرها لأكثر من مليون ونصف المليون جنيه، وهذا الأمر يعد غير مسبوق في أسعار السيارات.

وأكمل منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، أن أسعار السيارات في مصر مرتفعة بشدة خلال الفترة الأخيرة.
 

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