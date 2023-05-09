هاني حتحوت يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري القطري.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن احتمالية انتقال حمدي فتحي، لاعب الأهلي، للالتحاق بصفوف أحد أندية الدوري القطري، وذلك وفق ما أوردته مصادر من داخل النادي الأهلي.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" إنه تم التواصل مع إدارة الأهلي وأبلغوا بأنه لم تصل إلى النادي أي عروض رسمية قطرية لحمدي فتحي.

وأضاف حتحوت أن مصدر مقرب من حمدي فتحي قال إن اللاعب هدف لعدة أندية خليجية في هذه الفترة الراهنة، لكن هناك صعوبة في رحيله.

وكانت وسائل إعلام قطرية، أبرزها موقع قناة "الكأس" قد تحدث عن اقتراب حمدي فتحي من الانتقال إلى أحد أندية الدوري القطري في الفترة المقبلة.