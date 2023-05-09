بكاء وحسد |فريدة سيف النصر تكشف لأول مرة كواليس خاصة من جعفر العمدة

الشقة من حق الزوجة من أفضل أفلام حياتي

مشاركتي في مسلسل جعفر العمدة أول عمل لي مع المخرج محمد سامي

فريدة سيف النصر تحكي مواقفها مع الحسد

نوبة بكاء للفنانة فريدة سيف النصر لهذا السبب



استضافت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، النجمة الفنانة فريدة سيف النصر، في حوار خاص.



وخلال الحلقة، تحدثت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر، عن حياتها الخاصة، وكشفت بدايتها فق عالم الفن ودخولها عالم التمثيل.

وتطرقت الفنانة النجمة فريدة سيف النصر، في حوارها الخاص، إلى تفاصيل عن مشاركتها في الأعمال الفنية في بدايتها الفنية وفيلم الشقة من حق الزوجة، قائلة :"الشقة من حق الزوجة من أفضل أفلام حياتي".

وخلال الحلقة، عبرت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر، عن عميق سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان ، والمخرج محمد سامي.

وقالت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر، إن :"مشاركتي في مسلسل جعفر العمدة أول عمل لي مع المخرج محمد سامي، وقدمت دور مهم في هذا العمل الفني الذي تصدر السباق الرمضاني العام الحالي".



وخلال الحلقة، ذهب النجمة الفنانة فريدة سيف النصر، لاعتقداتها وعادتها في حياتها الخاصة، كاشفة عن خوفها وحذرها من الحسد.

وقالت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر، إن :"فريدة سيف النصر تحكي مواقفها مع الحسد".

بكاء الفنانة

دخلت الفنانة النجمة فريدة سيف النصر، في نوبة بكاء أثناء، لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين.

وخلال الفقرة، قدمت الإعلامية إيمان الحصري، تورتة للفنانة بمناسبة عيد ميلادها، لتدخل الفنانة في نوبة بكاء تأثرا بالمفاجأة.

وقدمت الفنانة فريدة سيف النصر، الشكر للإعلامية ايمان الحصري، للبرنامج والقائمين عليه على هذه المفاجأة الغير متوقعة بالنسبة لها.



