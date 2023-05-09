لو محتار.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

مع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا خاصة الهواتف الرائدة “الفلاجشيب”، يصعب على الكثير من راغبي شراء هواتف ذكية بسعر رخيص أو متوسط السعر، اختيار هاتف بسعر يناسب إمكاناتهم المادية، ويوفر أيضا مواصفات تكنولوجية جيدة يمكن الاعتماد عليها.

ويعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج واحدا من أفضل الهواتف الموجودة في السوق المصري والمناسبة للشراء من قبل الأشخاص الذين لديهم ميزانية محدودة سواء من الشباب أو الموظفين فئة محدودي الدخل.

ويتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و190 جنيها، وذلك لنسخة 128/4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13

وجاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وزن 195 جراماً، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف.



ويقدم هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13 ، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13 ، بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف Samsung Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.