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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. فتح باب الترشح لانتخابات الأمة لليوم الخامس على التوالي

انتخابات الكويت -
انتخابات الكويت - ارشيفي

تواصل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية ، اليوم الثلاثاء، استقبال المتقدمين بطلبات الترشيح، في خامس أيام الترشيح لانتخابات مجلس الأمة "أمة 2023» المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل.

وتقدم أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين 104 مرشحين بأوراقهم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023.

وتوزع المتقدمون للترشيــح على الدوائر الانتخابيـة الخمس، فبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى، 18 مرشحاً.

فيما وصل عدد المرشحين  في الدائرة الانتخابية الثانية 26 مرشحاً، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة 13 مرشحاً، وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بلغ عدد المرشحين 19 مرشحاً، وفي الدائرة الانتخابية الخامسة بلغ عدد المرشحين 28 مرشحاً. 

 

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