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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوري يلقي قنبلة يدوية على عائلة لرفضها تزويجه ابنتها

أرشيفي
أرشيفي

شهد مخيم البشير الواقع في منطقة البردقلي بريف إدلب الشمالي بسوريا، جريمة قتل طفلة على يد شاب ألقى قنبلة يدوية على خيمة عائلتها، وذلك بسبب رفضه بعد أن تقدم لخطبة ابنتهم.

وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ألقي القبض على القاتل من قبل عناصر مخفر الشرطة في منطقة البردقلي.

وبذلك، يكون المرصد السوري رصد ووثق منذ مطلع العام 2023، 17 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق  إدلب والأرياف المحيطة بها. 

وأشار المرصد الي تلك الاستهدافات أسفرت عن سقوط 17 قتيلا، هم: 11 من المدنيين بينهم سيدة وطفلان، و5 مجهولي الهوية. 

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الفلتان الأمني المرصد السوري لحقوق الإنسان قنبلة يدوية مقتل طفلة عام 2023 ريف إدلب

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