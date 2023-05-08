بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأثنين، أنه تم إبلاغ شركاء الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العربية بعدم النية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن واشنطن تتفق مع الدول العربية بشأن الأهداف التي يريدونها من الانفتاح مع سوريا.

وقال البيت الأبيض: "أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بـ قانون قيصر ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض لعقوبات"، مشيرا إلى أن قرار وزراء الخارجية العرب بالتطبيع مع سوريا لا يشمل جميع الدول العربية.

وكان قد ترأس سامح شكري وزير الخارجية، الأحد، اجتماعين استثنائيين لـ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.

وخلال الاجتماع بخصوص سوريا، وافق وزراء خارجية الدول العربية الموافقة على إعادة سوريا إلى موقعها في جامعة الدول العربية.