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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17 مايو.. انطلاق المعرض الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء التدفئة والطاقة

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، الذي تنظمه شركة “كايرو إكسبو”، الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض، وذلك تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

ومن المقرر أن يفتتح الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء ، معالي الدكتور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  .

و يشارك في فعاليات الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء نقابة المهندسين المصرية و مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية “أشري القاهرة”، بالإضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة. و”وجمعية أشري بيراميدز” .

و من المقرر أن يضم المعرض أجنحة دولية بمشاركة أكثر من 250 عارض من كبرى الشركات والمصانع العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء ومجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، و التي تسعي لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات المناسبة للسوق المصري  . 

هذا وقد بلغ عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، خلال دورتة السابقة ما يقرب من 17000 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية .

ويتضمن المؤتمر و المعرض الدولي لصناعات التبريد والتكييف عددا من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويعقد جلسات ورش عمل على مدار ثلاث أيام المعرض تناقش عدة موضوعات منها 

الصيانة الوقائية والعلاجية لأجهزة التكييف والتدفئة ،

الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الالتزام البيئي اتحاد الصناعات المصرية في مجالات التنمية المستدامة ،

كيفية منع الأعطال في معدات التبريد ، اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال اليه العمل والاتزامات الصيانة الصحيحة للمبخرات والمكثفات وغيرها وغيرها من ورش العمل المميزة .

و يُعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بمجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم في الشرق الأوسط، إذ يشارك به أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في المجال ومن بين أهم وأكبر الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض شركة “جونسون كونترولز العربية ” “قره انرجي ” و”جاس كول –  “” و “انترناشيونال كول سنتر”، وشركة بلاك هورس وشركة تبريد مصر وبتروكيما ومصري جروب وشركة الاندلسية وتكنو ميتال ودلتا للانشاء والتصنيع  وشركة بي ام سي وشركة مصر البحرين للتكييفات وشركة روكال للصوف الصخرى وجلاس روك وشركة الندى  وغيرها من كبرى الشركات العاملة في المجال إضافة إلى أجنحة وطنية للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية ومن بينها أجنحة من الصين – الهند – تركيا – البحرين – اوذبكستان – الامارت العربية – اسبانيا – فيتنام - ايطاليا .

يذكر أن المعرض يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري ، بمركز مصر للمعارض، محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

اتحاد الصناعات أعضاء مجلس النواب التجارب الدولية التصدير التصديرية الدول الافريقية الدول العربية الشركات العاملة الشركات المتخصصة

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