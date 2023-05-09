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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 54906 فرصة عمل للشباب من خلال إقامة 18 ألف مشروع بالشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٤ ألفا و ٩٠٦ فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و ٢٨ مليونا و٤٣٢ ألف  جنيه حيث تم تنفيذ ١٨ ألفا و ٢٧٢ مشروعا  وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ٧ مايو  2023م.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

أشار المحافظ إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

فيما أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

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وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٥٥٠ مشروعا  بقيمة ٣٦٥ مليونا و ٦٦٣ألفا و١٢٥جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٠٨ مشروعا بقيمة ٣٤٧ مليونا و ٨٩٦ ألفا و ٤٠٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية  بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٥ مشروعا بقيمة ٣٢٧ مليونا و ١٢٨ ألف جنيه و ٢٥٠ جنيها.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المشروع القومي للتنمية المشروع القومي برنامج مشروعك بالشرقية

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