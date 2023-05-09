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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بالمبادرات السعودية والإماراتية لمساعدة الشعب السوداني

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

 

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المبادرة الإنسانية النبيلة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة مائة مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح الشعب السوداني، لمساعدته في أزمته الراهنة.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات طبية ومساعدات إنسانية وإغاثية للشعب السوداني، والتي تجسد الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

وفي هذا الإطار، دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني للتخفيف من حدة المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية نتيجة الأزمة الجارية، مؤكداً على ضرورة تقديم المساعدات الطبية العاجلة، خاصة بعد خروج أكثر من نصف المستشفيات في العاصمة الخرطوم عن العمل.

 

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