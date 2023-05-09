12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل إليسا وآدم في السعودية

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة اليسا المقرر إقامتها فى السعودية بجدة يوم 18 مايو الحالى اسعار تذاكر الحفل وذلك بمشاركة الفنان آدم.

وتتراوح اسعار الحفل بين VVIP بـ 1450 ريال سعودي أي يعادل 11947 جنيها وVIP ب 1250 ريال سعودي أي يعادل 10299 جنيها وA بـ 550 ريال سعودي أي يعادل 4531 جنيها وB بـ 390 ريال سعودي أي يعادل 3213 جنيها وC بـ 250 ريال سعودي أي يعادل 2059 جنيها.

اليسا واصالة

وتُحيى كل من إليسا وأصالة حفلا غنائيا فى الكويت يوم 13 مايو المقبل وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشدو كل من إليسا وأصالة بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورهما ومنها الأغانى القديمة والحديثة.

كما تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.