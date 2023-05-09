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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية الاحترازية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

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وفى هذا السياق، أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس جدول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023.

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأضافت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

1- عدم السماح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" أو ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

3- عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

وكشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه بمجرد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ الكنترولات من تكثيف عملها للانتهاء من رصد النتائج حتى يتم إعلانها .

وعن أعمال الصيانة وخطط الكلية الانشائية، أوضحت عميدة كلية الآداب، أن الكلية أستغلت إجازة نصف العام فى عمل خطة صيانة للمدرجات والقاعات الرئيسة والمعامل .

جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
جامعة عين شمس كلية الاداب امتحانات الدراسات العليا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتورة حنان كامل Jobs Education

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