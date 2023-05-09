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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على فعاليات مسابقة الغناء بكلية الآداب جامعة عين شمس

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة عين شمس

تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات مسابقة الغناء لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والإدارة العامة لرعاية الشباب.

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إعلان جداول امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس دور مايو 2023

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تعرف علي جداول امتحانات الدراسات العليا بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس

وأوضح اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس، أن البطولة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

وللإشتراك في البطولة يرجى تسجيل بياناتك في الفورم التالي 

https://forms.gle/RX5NmwK3EBJTGcrt5

وتنطلق المسابقة يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 بمنبي رعاية الشباب بالكلية بدأ من الساعه ١٠ ونصف صباحا.

وشددت أدارة الكلية علي ان يحضر الطلاب يوم المسابقة ومعهم صوره من البطاقة الشخصية مع صوره من كارنيه الكلية، وعلى ان يتم تحديد الفائزين بالمركز الاولي من خلال لجنة تحكيم للمسابقة

وتكون الجوائز المالية لاول 3 مراكز:
المركز الاول ٨٠٠ جنيه.
المركز الثاني ٧٠٠ جنيه.
المركز الثالث ٦٠٠ جنيه.

كلية الاداب جامعة عين شمس
كلية الاداب جامعة عين شمس

وكان قد قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية بصدد إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد التأكد من وصول كافة المنهج الدراسي بالكامل لجميع الطلاب حيث يتم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الشهر الجاري .

وأشارت الدكتورة حنان كامل إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية اثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني  :

-لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرو 15 دقيقة من بدء اللجنة 

-ممنوع منعا باتا الدخول بالهاتف المحمول ووجوده مع الطالب سيعرضه للمساءلة القانونية 

-الإلتزام بإرتداء الكمامة الطبية 

-إستخدام الادوات الكتابية الشخصية 

-الإلتزام بالتباعد الاجتماعي 

-الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية مع الحرص على استخدام المطهرات

 

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