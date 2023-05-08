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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس: تنمية مهارات الطلاب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

قالت الدكتورة لمياء رضوان مدير وحدة تنمية الابتكار بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الابتكار وريادة الأعمال يلعب دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى دوره في تحقيق التقدم الاجتماعي والبشري من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات.

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وأكدت مدير وحدة تنمية الابتكار بكلية الزراعة جامعة عين شمس، على أهمية دور الابتكار وريادة الأعمال كعنصر أساسي ضمن منظومة جامعة عين شمس التي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في شتى المجالات.

وأوضحت الدكتورة لمياء رضوان، أن الابتكار يمثل العملية التي يتم من خلالها تطوير وتنفيذ أفكار جديدة وإبداعية لحل المشكلات وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، سواء في التكنولوجيا، العلوم، الطب، الصناعة، الزراعة وغيرها، وعندما يتم دعم هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات وخدمات قابلة للتسويق، فإنها تسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أما ريادة الأعمال، فهي عملية إنشاء وإدارة المشاريع والأعمال الناجحة، وتشمل تحديد الفرص وتطوير الأفكار وإدارة المخاطر والابتكار وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، ومن خلال ريادة الأعمال، يتم تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل وتوفير المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق.

وأضافت مدير وحدة تنمية الابتكار، أن جامعة عين شمس تلعب دورًا حيويًا في دعم ريادة الأعمال وتعزيزها، حيث تعمل الجامعات على توفير بيئة مشجعة وداعمة للرواد والمبتكرين، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير مراكز ومنصات للابتكار والريادة، وتوفير الدعم المادي والاستشاري والتدريب اللازم للرواد.

وتشمل جهود الجامعة في دعم رواد الأعمال أيضًا تعاونها مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتوفير فرص التدريب والتوجيه والتمويل للمشاريع الناشئة، بجانب دورها في تطوير شبكات ومنصات التواصل والتعاون بين الطلاب ورواد الأعمال والمستثمرين، لتسهيل تبادل الخبرات.

وأشارت الدكتورة لمياء، إلى أن الكلية تعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم برامج تنمية قدرات الطلاب رواد الأعمال و تعزيز الممارسات الريادية الرقمية وتشجيع التحول الرقمي بما يساهم في تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وزيادة الوعي بالمهارات المطلوبة لريادة الأعمال والتنمية.

وأشارت مدير وحدة تنمية الابتكار بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن المركز نجح بطلابه في المشاركة بالعديد من المسابقات الدولية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات.

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