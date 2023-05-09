5 معلومات مهمة عن المتحف التعليمي بقصر الزعفران .. صور

افتتح وزيرا السياحة و الآثار أحمد عيسي، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، المتحف التعليمي بقصر الزعفران بجامعة عين شمس ، بحضور لفيف من قيادات الآثار ورؤساء الجامعات.

ويبرز صدى البلد 5 معلومات هامة عن المتحف التعليمي بقصر الزعفران بجامعة عين شمس .

1-واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)،

2-تمثال إمحوتب من البرونز والقاعدة من الألباستر

3-تابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين

4-مجموعة من الخزف صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك

5-مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية عصر أسرة محمد علي

يذكر أن قصر الزعفران له مكانه تراثية رائعة ، حيث يقدم لزائريه صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر،ويحظى بمتحف تعليمي لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وزائري جامعة عين شمس.

المتحف التعليمي

المتحف التعليمي

المتحف التعليمي