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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رجب: والدى سبب حبي للفن وأفكر في الزواج الفترة المقبلة

صدى البلد

حل الفنان محمد رجب  ضيفًا في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف خلال اللقاء عن العديد من التصريحات الخاصة بأعماله الفنية التي قدمها خلال الفترة الماضية، بجانب الحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية، ونرصد فى السطور التالية أبرز التصريحات.

محمد رجب: والدى سبب حبى للفن وتعلمت منه الجدعنة

 

قال الفنان محمد رجب، إن الفضل في نجاحه يعود إلى والده  ووالدته في كل شيء في الحياه".

وأوضح محمد رجب خلال برنامج واحد من الناس “؛أن والده كان موظفا في التليفزيون وحبه للفن بسبب ذهابه مع والده إلى ماسبيرو".

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، وكنت أصور فيلم الخلبوص وتوقف وذهبت معه إلى الحج وكنت بجواره ودعا لي دعوة جميلة ، وقلتها بمسلسل ضربة معلم وافتقدته بعد وفاته وتعلمت منه الجدعنة.

الفنان محمد رجب يفجر مفاجآت عن "الزواج" مستقبلا

كشف الفنان محمد رجب، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، الكثير من التفاصيل الجديدة عن حياته الخاصة.

وقال الفنان محمد رجب، أفكر في الزواج الفترة المقبلة، ولكن لا اكشف المزيد من التفاصيل، واعتقد أنه جاء الوقت للأخذ هذه الخطوة الأساسية، ومنشغل بالعمل والضغوط في مجال مهنة الفن كبيرة".

محمد رجب: شرف كبير ليا المشاركة في الاختيار و الكتيبة 101

عبر الفنان محمد رجب، عن عميق تقديره وسعادته بالمشاركة في الأعمال الفنية الوطنية خلال السنوات الأخيرة في السباق الرمضاني الأعوام الماضية.

وقال الفنان محمد رجب: شرف كبير ليا المشاركة في الاختيار والكتيبة  101، هذه الأعمال الوطنية الهامة والتي تقدم للجمهور بطولات رجال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب.

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