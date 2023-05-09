عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس ضمان الجودة الجديد يشيد بجهود الأزهر لإعلاء مصلحة الوطن والعملية التعليمية

صدى البلد

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، بزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ لتقديم التهنئة إلى الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الجديد، وللدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة، داعيًا لرئيس الهيئة بدوام النجاح والسداد والتوفيق لما فيه مصلحة الوطن والعملية التعليمية.

واستعرض رئيس الجامعة التعريف بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مشيرًا إلى أن مما تتميز به جامعة الأزهر أنها موجودة في جميع محافظات الجمهورية من أسوان حتى الإسكندرية، ويدرس بها ما يقرب من نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ، إضافة إلى ذلك يدرس بها نحوًا من 40 ألف طالبٍ وطالبةٍ من أكثر من 114 دولة تشمل مختلف دول العالم.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئيس جامعة الأزهر ونائبه لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعد كعبة للعلم وقبلة للعلماء من مختلف دول العالم وهي القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيدًا بالتعليم الأزهري ومنهجه الوسطي المعتدل.

وفي ختام اللقاء قام رئيس جامعة الأزهر يإهداء درع جامعة الأزهر لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الجديد.

رئيس جامعة الازهر رئيس ضمان الجودة الجديد رئيس ضمان الجودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

ترشيحاتنا

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

إنجاز تاريخي ..مصر تحقق أول ميدالية عالمية برونزية في سباحة المياه المفتوحة

مصريون ورعايا دول أخرى.. ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ