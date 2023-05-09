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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توزيع أسئلة امتحان الترم الأول للحاسب الآلى على طلاب مدارس القليوبية.. والتعليم ترد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

أكدت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة لفحص واقعة توزيع امتحان الترم الأول لمادة الحاسب الآلي على طلاب الصف الثاني الإعدادي أثناء أداء امتحانات الترم الثاني.

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وقالت إن ادارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية وزعت أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلي بدلا من الفصل الدراسي الثاني.


في سياق منفصل تفقدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في إدارة طوخ التعليمية، وذلك في مدرسة الشهيد أشرف سلومة عبد العاطي محمد الابتدائية المشتركة ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، وذلك بمشاركة كل من مدير إدارة الأمن ومدير إدارة المتابعة بالمديرية.


واطمأنت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدة أنه يتم مراعاة أي شكوى من صعوبة الامتحانات أثناء التصحيح وأن مصلحة الطالب أولا مؤكدة ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.


كما طمأنت وكيل وزارة التعليم أولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء مشيرة إلى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

القليوبية إدارة بنها التعليمية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الترم الثاني سير الامتحانات محافظة القليوبية

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