القابضة للمياه تُعلن مشاركة 3 شركات بورشة عمل TSM

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ورشة عمل لتأهيل شبكات مياه الشرب للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، مضيفاً انه شارك فى الورشة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واسيوط ومرسى مطروح.

محافظة سوهاج

واشار المهندس عمرو عادل مدير عام تفتيش TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، إلى أنه تم خلال ورشة العمل تناول الأخطاء الشائعة في تأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة وكيفية تاهيل شبكات المياه ومحطات وشبكات الرفع للحصول علي تلك شهادة وكيفية تحقيق الاستدامة للمحطات الحاصلة علي الشهادة.

وأوضح المهندس حسام الدين طه مدير ادارة التنمية الفنية المستدامة ، أنه تم استعراض تجربة شركة مياه سوهاج فى الحصول على تلك الشهادة الدولية والتى تتمثل فى حصول 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية.

كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من اجمالى مياه الصرف الصحى ، وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.