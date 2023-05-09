محمد خليل القارئ.. أهم المعلومات عن إمام المسجد النبوي بعد وفاته متأثرا بمرضه

توفي الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء السابق، عن عمر يناهز 47 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية، وفي السطور التالية يرصد موقع صدى البلد بعض المعلومات عن الشيخ محمد خليل القارئ.

حيث تقرر إقامة صلاة الجنازة على الشيخ محمد خليل القارئ نجل شيخ مشايخ الحرمين الشيخ خليل القارئ وشقيق الشيخان محمود خليل القارئ وأحمد خليل القارئ بعد صلاة المغرب اليوم من المسجد النبوي.

الشيخ خليل القارئ

يعد الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ شيخ أئمة الحرمين الشريفين، أحد مُؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولدَ في مظفر أباد عام 1940، ودرس على يد الشيخ محمد سليمان في لاهور، وعلى يد القارئ أنور الحق.

محمد خليل القارئ وحفظه للقرآن

كما حفظَ القرآن الكريم على يد الشيخ فضل كريم، ثُم درس القراءات على قراء باكستان والتحق بأحد معاهدها، وعمل في باكستان قارئًا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد، وفي عام 1963 هاجرَ إلى مكة المكرمة، ودَرس بمسجد بن لادن وفي المسجد الحرام، وكان يُدرس لمدرسي التحفيظ، كما درس للشيخ محمد السبيل درسًا خاصًّا بالمسجد الحرام، ودرس بمعهد الأرقم بن أبي الأرقم بالصفا. ثم انتقل بعدها إلى المدينة المنورة، وعُين مُدرسًا لمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها وتفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم.

لقب محمد خليل القارئ

لُقب بـ"شيخ أئمة الحرمين"؛ في إشارةٍ إلى أنَّ ستة من تلاميذه السابقين في التحفيظ هم أئمة للحرم المكي، بجانب طلاب آخرين معروفين، بينهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر.

كما يُعتبر رائد المدرسة الحجازية في قراءة وإقراء القرآن، وأحد المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية، وهو مُؤسس حلقات تحفيظ القرآن السعودية، وهو والد محمد ومحمود أئمة الحرم النبوي وأحمد.

وفاة محمد خليل القارئ

وتُوفي يوم الاثنين 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 3 سبتمبر 2018 في المدينة المنورة، عن عمرٍ يناهز 78 عامًا، وُدفنَ فجر في بقيع الغرقد.

معلومات عن محمد خليل القارئ

كان الشيخ الراحل محمد خليل قارئ، يعيش في مدينة مظفر أباد بدولة باكستان، وسافر من اباكستان إلى المملكة العربية السعودية.

والشيخ محمد خليل القارئ قارئ من دولة باكستان، مقيم وحامل للجنسية السعودية، تم تعينه إمام بالمسجد النبوي، لـ صلاة التراويح.

يعد الشيخ محمد خليل من الأئمة، الذين ارتبطت أصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواماً عديدة برفقة الشيخ محمد أيوب، والشيخ أحمد الحذيفي قبل أن يتم تكليفه إماماً لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي .

ولحِق محمد خليل بوالده وأخويه أحمد ومحمود بعد أن توفى أحمد قبل عام واحد فقط من وفاة والدهم شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ ثم توفى محمود، ونعى العديد من رواد مواقع التواصل حول العالم العربى إمام المسجد النبوى داعين المولى أن يتغمده برحمته.