ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

حصل موقع “صدى البلد” على نص قرار غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد نادي الزمالك في قضية الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب الفريق السابق.

قرار غرفة تسوية المنازعات صدر في 2 مارس الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنه سواء من جانب نادي الزمالك، أو من قبل المدعي (أشيمبونج).

وقضت غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك 180 ألف يورو كمكافأة مستحقة لصالح أشيمبونج بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنوياً اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، بالإضافة إلى 90 ألف يورو غرامة تعاقدية.

كما ألزمت غرفة المنازعات نادي الزمالك بغرامة قدرها 1000 دولار ( وفقا لمادة 12 مكرر من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين ونقلهم)، والزامه بالدفع بالكامل (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) إلى الحساب المصرفي المشار إليه في نموذج تسجيل الحساب المصرفي المرفق.

عقوبات إضافية حال عدم التسديد:

وفي حال عدم التزام الزمالك بدفع الغرامة المالية، في غضون 45 يومًا من الإخطار يتم اتخاذ الآتي:

1. يُمنع المدعى عليه (الزمالك) من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، يجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.



2. يجب تقديم الموضوع الحالي، عند تقدم المدعي بطلب إلى لجنة الفيفا التأديبية في حالة عدم سداد السداد الكامل (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) بنهاية فترات التسجيل الثلاث بأكملها وفترات التسجيل المتتالية.



- لا يتم فرض العواقب إلا بناءً على طلب المدعي وفقًا للمادة 24 فقرة 7 و 8 والمادة 25 من اللوائح الخاصة بوضع ونقل اللاعبين.

ووفقا للخطاب، ففي حال رغبة أي من الأطراف في تلقي أسباب القرار، يجب أن يتلقى “فيفا” طلبًا كتابيًا ، في غضون 10 أيام من استلام الإخطار بنتائج القرار، و سيؤدي عدم القيام بذلك خلال الموعد النهائي إلى أن يصبح القرار المذكور نهائيًا وملزمًا ويُعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقوقهم في تقديم استئناف.



ووفقا لمصادر خاصة فإن نادي الزمالك تقدم باستئناف على القرار، وهوما أوقف تنيفيذ العقوبة “مؤقتا”.

قرار غرفة تسوية المنازعات

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