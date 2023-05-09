مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية أهم ألأخبار المحلية وكان أهمها أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسته الرابعة والعشرين، أمس الاثنين الموافق 8 مايو 2023م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم.

وأضافت أن المجلس في الاجتماع ناقش هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم، وتم الإتفاق على النقاط التالية:

1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

3- يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما توافق مجلس الأمناء للحوار الوطني أن خلال اجتماعه على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو التالي:

1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

2- يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، يخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.