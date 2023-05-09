عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

70 ألف وظيفة جديدة وزيادة الأجور.. قرارات عاجلة تطبق في يوليو المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت الحكومة عن مجموعة من الأرقام المهمة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023-2024، والتي يبدأ تطبيقها بداية من يوليو المقبل، عقب إقرارها من قبل مجلس النواب، والتصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي للعام المالي الجديد 2023-2024، والتي أظهرت زيادة في مخصصا تلادعم، بالشكل الذي يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة التأثر بالأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي يمر بها معظم بلدان العالم، نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، ومن قبله جائحة فيروس كورونا.

ونكشف في التقرير التالي، أبرز مخصصات الدعم والقرارات التي يبدأ تطبيقها بداية من العام المالي الجديد، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأبرز الفئات التي يستهدفها الدعم بالموازنة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

الدعم والحماية الاجتماعية

بالنسبة لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، فقد كشفت أرقام الموازنة الجديدة، التي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن زيادة كبيرة في مخصصات الدعم، استهدفت مجموعة من القطاعات الكبيرة التي تهم شريحة عريضة من المواطنين، والتي جاءت كالتالي:

- السلع التموينية: تم تخصيص 127.7 مليار جنيه
- التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة: تم تخصيص 14.1 مليار جنيه
- دعم الإسكان الاجتماعي: تم تخصيص 10.2 مليار جنيه
- مساهمات الخزانة لصندوق المعاشات: تم تخصيص 202 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام السابق
- الإعفاء الضرئيبي: زيادة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة 10 مليارات جنيه
- تمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة: تم تخصيص 31 مليار جنيه
- توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل: تم تخصيص 3.5 مليار جنيه

التعيينات الجديدة

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، اليوم، عن وجود دفعة جديدة سيتم تعيينها في الوظائف الحكومي، وذلك من المعلمين والأطباء، إضافة إلى اجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة.

وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة.

بشائر الخير| 100 ألف وظيفة جديدة بالحكومة.. 14 مليار جنيه زيادة بالأجور و202 للمعاشات.. وإعفاء ضريبي حتى 50%

معيط: الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل

وأكد  "معيط" أن العام المالي المقبل 2023/2024، سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن، إضافة إلى أنه سيتم أيضا تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة.

زيادة الأجور

وفي إطار خطة الدولة لتحسين الظروف المعيشية ورفع مستوى دخول المواطنين، أوضخ البيان المالي بـ الموازنة، أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور، من أجل الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، إضافة إلى قرار تبكير صرف حزمة تحسين الأجور، كما لم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة عن 1000 جنيها شهريا بتكلفة وصلا إلى نحو 14 مليار جنيه.

موعد التطبيق القرارات الجديدة

ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة التي تشمل زيادة الدعم الخاصة بالأجور والسلع التموينية والإسكان الاجتماعي وغيرها من أوجه الدعم المخصصة، إلى جانب قرارات التعيين الحكومية التي تصل إلى 70 ألف وظيفة تشمل المدرسين والأطباء والصيادلة، وكذلك حركة الترقيات الحكومية، بداية من شهر يوليو المقبل.

وتنتظر تلك القرارات العاجلة والتي تهم قاعدة عريضة من الشعب المصري، موافقة مجلس النواب، والذي يحيلها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وذلك وفقًا لنص القانون والدستور، ليبدأ تطبيقها رسيما بداية من أول يوليو كما ينص القانون، وتستمر لمدة عام كامل.

الموازنة الموازنة الجديدة زيادة الأجور والوظائف الجديدة وظائف جديدة تعيينات جديدة التعيينات الحكومية زيادة المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

بشائر الخير| 100 ألف وظيفة جديدة بالحكومة.. 14 مليار جنيه زيادة بالأجور و202 للمعاشات.. وإعفاء ضريبي حتى 50%

مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. أبرز 6 تصريحات لوزير المالية أمام النواب

معيط: الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل

معيط: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بقيمة 127.7 مليار جنيه بـ الموازنة الجديدة

وزير المالية يرد على الشائعات: الاقتصاد المصرى «واقف على رجليه» وسنتجاوز التحديات العالمية

ترشيحاتنا

بسبب التصعيد مع غزة.. إسرائيل مرعوبة من استهداف تل ابيب بصواريخ المقاومة

سعر سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك في مصر| صور

وزيرة الهجرة تعلق على حوار "صدى البلد" مع الطلاب العائدين من السودان

بعد عام من وفاته.. الكشف عن سبب موت النجم العالمي راي ليوتا

الذروة الخميس.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة القادمة

دخل البلاد بجواز مزور.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط "المبعد الهارب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ