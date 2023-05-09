70 ألف وظيفة جديدة وزيادة الأجور.. قرارات عاجلة تطبق في يوليو المقبل

كشفت الحكومة عن مجموعة من الأرقام المهمة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023-2024، والتي يبدأ تطبيقها بداية من يوليو المقبل، عقب إقرارها من قبل مجلس النواب، والتصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي للعام المالي الجديد 2023-2024، والتي أظهرت زيادة في مخصصا تلادعم، بالشكل الذي يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة التأثر بالأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي يمر بها معظم بلدان العالم، نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، ومن قبله جائحة فيروس كورونا.

ونكشف في التقرير التالي، أبرز مخصصات الدعم والقرارات التي يبدأ تطبيقها بداية من العام المالي الجديد، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأبرز الفئات التي يستهدفها الدعم بالموازنة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

الدعم والحماية الاجتماعية

بالنسبة لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، فقد كشفت أرقام الموازنة الجديدة، التي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن زيادة كبيرة في مخصصات الدعم، استهدفت مجموعة من القطاعات الكبيرة التي تهم شريحة عريضة من المواطنين، والتي جاءت كالتالي:

- السلع التموينية: تم تخصيص 127.7 مليار جنيه

- التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة: تم تخصيص 14.1 مليار جنيه

- دعم الإسكان الاجتماعي: تم تخصيص 10.2 مليار جنيه

- مساهمات الخزانة لصندوق المعاشات: تم تخصيص 202 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام السابق

- الإعفاء الضرئيبي: زيادة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة 10 مليارات جنيه

- تمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة: تم تخصيص 31 مليار جنيه

- توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل: تم تخصيص 3.5 مليار جنيه

التعيينات الجديدة

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، اليوم، عن وجود دفعة جديدة سيتم تعيينها في الوظائف الحكومي، وذلك من المعلمين والأطباء، إضافة إلى اجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة.

وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة.

وأكد "معيط" أن العام المالي المقبل 2023/2024، سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن، إضافة إلى أنه سيتم أيضا تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة.

زيادة الأجور

وفي إطار خطة الدولة لتحسين الظروف المعيشية ورفع مستوى دخول المواطنين، أوضخ البيان المالي بـ الموازنة، أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور، من أجل الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، إضافة إلى قرار تبكير صرف حزمة تحسين الأجور، كما لم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة عن 1000 جنيها شهريا بتكلفة وصلا إلى نحو 14 مليار جنيه.

موعد التطبيق القرارات الجديدة

ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة التي تشمل زيادة الدعم الخاصة بالأجور والسلع التموينية والإسكان الاجتماعي وغيرها من أوجه الدعم المخصصة، إلى جانب قرارات التعيين الحكومية التي تصل إلى 70 ألف وظيفة تشمل المدرسين والأطباء والصيادلة، وكذلك حركة الترقيات الحكومية، بداية من شهر يوليو المقبل.

وتنتظر تلك القرارات العاجلة والتي تهم قاعدة عريضة من الشعب المصري، موافقة مجلس النواب، والذي يحيلها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وذلك وفقًا لنص القانون والدستور، ليبدأ تطبيقها رسيما بداية من أول يوليو كما ينص القانون، وتستمر لمدة عام كامل.