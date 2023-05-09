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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب عمران خان يطالب أنصاره بـ "إغلاق باكستان".. والحكومة تكشف سبب القبض عليه

عمران خان
عمران خان

طالب حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الثلاثاء، أنصاره بـ "إغلاق باكستان" ردا على اعتقاله في وقت سابق من اليوم خلال حضوره جلسة استماع في المحكمة العليا.

وأجرت الشرطة الباكستانية استعداداتها ورفت جاهزيتها إلى الحالة القصوى في لاهور بعد اعتقال عمران خان.

كما قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرات التي اندلعت احتجاجا على اعتقال خان.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الباكستاني إن اعتقال عمران خان مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.

يواجه رئيس الوزراء السابق في باكستان عمران خان ، الذي اعتقل من قبل رينجرز شبه العسكرية يوم الثلاثاء ، 121 قضية في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك ارتكاب الخيانة والتجديف والتحريض على العنف والإرهاب.

ووفقا للقائمة، تم تسجيل 12 قضية تتعلق بالإرهاب ضد عمران في لاهور وتم تسجيل 14 قضية في فيصل آباد. تم تسجيل حوالي 22 قضية إرهابية في جميع أنحاء البلاد.

من المقرر أن تهمه محكمة إسلام أباد في 10 مايو في قضية زعم أنه أخفى عائدات بيع هدايا الدولة.

خان، الذي سافر من لاهور إلى العاصمة الفيدرالية إسلام أباد ، يقدم بياناته البيومترية للمثول أمام المحكمة، عندما حطمت القوات شبه العسكرية نافذة للوصول إليه قبل القبض عليه، وفقًا لزعيم الحزب الكبير شيرين مزاري.

 

 

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