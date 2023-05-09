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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. ميسي يكتسح تريند تويتر.. ومحمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

ميسي
ميسي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في ممارسة اليوجا.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري بملابس رياضية، وهي تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة رياضة اليوجا، ونال ظهور ياسمين صبري إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

في البانيو.. أحدث جلسة تصوير ل محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان من داخل البانيو، في لقطات مختلفة، أثناء تواجده في أمريكا، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

محمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

تفاعل الفنان محمد هنيدي، والفنان حمادة هلال، مع أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، عبر حساباتهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد هنيدي في منشور له: “عمرك ما عتقدر تبست اللي حواليك لو مش مبسوت”.

عقب أنباء إتمام صفقته بالدوري السعودي.. ميسي يكتسح تريند تويتر

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اسم اللاعب الارجنتيني “ليونيل ميسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”.

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