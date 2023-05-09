أخبار الفن.. تفاصيل جديدة وأزمة بين وفاء مكي وميار الببلاوي.. موعد طرح فيلم تاج

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم تاج ، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني ، عن موعد طرحه فى دور العرض السينمائية .

وكشفت الشركة ، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، أن العمل من المقرر طرحه يوم 28 يونيو المقبل ، فى مصر والوطن العربي .

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل جديدة فى التصريحات التى أدلت بها ميار الببلاوي مؤخراً، فيما يخض قضية تعدي الأولى على خادمتها.

وقالت وفاء مكي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بنتحايل على ميار الببلاوي من شهر رمضان إنها تطلع وتقول شهادتها، وذلك بعد أن حصلنا على تسجيل منها لمدة ساعة إلا ربع تكشف فيه عن شهادتها التى أدلت بها فى أحد البرامج ، التى قررت الظهور فيها لأنه يعرض على نفس القناة التى تعمل فيها”.

طرح المذيع العراقي نزار فارس برومو حلقته مع الراقصة الأرمينية صوفينار، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقالت صوفينار خلال البرومو ، إنها على الرغم من كونها مسيحية الديانة فإنها قامت بتجربة صيام شهر رمضان الكريم .

أعلنت الفنانة ميار الببلاوى تراجعها فى شهادة تعذيب الخدامتين الخاصة بالفنانة وفاء مكى.

وكتبت ميار الببلاوى ، منشور عبر حسابها بفيسبوك ؛" يعنى البنت مشيت من عند وفاء خلصانه وهى الى رمتها وأختها هربت تانى يوم يبقى كلام الشاهد مظبوط ياناس ويبقى البنات جولى قبل ميروحوا عندها وكمان انا لو كنت قلت الى انا كنت فاهماه غلط ساعتها كنت هتحاكم زى الفنانين الى اتهموا بالشهاده الزور".

طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

ومن المقرر عرض مسلسل اللعبة في جزئه الرابع يوم 18 مايو المقبل علي منصة شاهد vip ، بواقع عدد من الحلقات أسبوعيا .

تتنافس عدد من الأعمال السينمائية فى موسم عيد الفطر السينمائي، على شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس الاثنين .

ظهرت الفنانة العالمية آمبر هيرد ، من جديد بعد قضيتها الشهيرة مع زوجها السابق جوني ديب ، برفقة ابنتها ، حيث التقط لها عدد من الصور .

وكشفت النجمة العالمية آمبر هيرد، عن انتهاء قضيتها مع زوجها السابق جوني ديب بعد أربع سنوات في المحاكم .