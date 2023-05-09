صوفينار: جربت أصوم رمضان رغم ديانتي المسيحية

طرح المذيع العراقي نزار فارس برومو حلقته مع الراقصة الأرمينية صوفينار، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقالت صوفينار خلال البرومو ، إنها على الرغم من كونها مسيحية الديانة فإنها قامت بتجربة صيام شهر رمضان الكريم .

وتابعت صوفينار فى تصريحات مقتطعة من خلال برومو حلقتها مع نزار فارس ، ان زوجها كان يغير عليا بشكل كبير ، كما اكدت انها كانت تقوم فى أحدي الفترات بالرقص فى سبعة أفراح فى الليلة الواحدة .

واستكملت صوفينار حديثها قائلة : ان الراقصة من الممكن ان تقوم بتربية الأبناء بشكل جيد ، كما القت شعر باللغة الأرمنية .



وكانت قد احتلت الراقصة الأرمينية صوفينار “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا، تصريحات لها عن رفضها رفع أجرها، مساهمة منها في أزمة الغلاء الحالية، واعترافا بفضل مصر عليها.

أدلت الراقصة الاستعراضية الأرمينية الأصل صوفينار، بتصريحات تم نشرها على نطاق واسع من قبل رواد السوشيال ميديا، ما بين السخرية والجدل.

وأكدت صوفينار خلال التصريحات، أنها لم ولن تفكر في رفع أجرها في الحفلات والأفراح التي تحييها في الوقت الحالي، بسبب علمها بما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، القت بظلالها على المواطنين من خلال رفع الأسعار والغلاء الذي يشكو منه المواطنين.

وقالت صوفينار: "مش هارفع أجري، لأني على علم بظروف البلد في الوقت الحالي، كل شئ أصبح مرتفعا، لذلك سيظل أجري كما هو"، مضيفة: "لازم أعمل كده عشان الناس اللي بتتجوز تعرف تجيبني في فرحها".