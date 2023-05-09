أخبار التعليم.. صدي البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس.. موعد عيد الأضحى 2023 العيد الكبير في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

بدأت صفحات وجروبات شاومينج وأعوانه تعود للظهور تدريجيا من جديد على فيسبوك وتليجرام خلال الساعات الأخيرة ، بالتزامن مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تلك الامتحانات التي تعد “موسم ” بالنسبة لـ شاومينج .



دورات تصحيح لغوي وإعداد معلم لغة عربية بدار علوم القاهرة تفاصيل



أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن عن الدورات المتاحة بالمركز.



خبير: "التعليم العالي" تسير بخطى راسخة لتعظيم الفائدة من الوسائل الإلكترونية الحديثة



أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العالم حاليًا يتجه نحو التحول الرقمي في مختلف جوانب الحياة، ويعتبر العصر الحالي فعلاً "عصر الرقمنة"، حيث يتم توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحسين العمليات وتسهيل الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، تشمل الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي تعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتوفير خدمات أفضل وأكثر فاعلية، وتمكين الوصول الشامل للمعلومات، وتحقيق التكامل والتواصل السلس بين الطلاب والمؤسسات التعليمية.



الغضبان يشهد احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء، "الذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء"، وذلك بحضور رئيس الجامعة دكتور مدحت عوض الحادق والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و أعضاء قبائل ونواب سيناء.



صدى البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس .. شاهد



انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي و رئيس الجامعة والنواب وزير الآثار الدكتور مصطفي الوزيري وعميد كلية الاثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار الاسبق و الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار،

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة



بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات وضع مناهج الإعدادية الجديدة بصفوفها الثلاثة ، وذلك في إطار استمرار الوزارة في رحلة تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر .



حظر استخدام المحمول.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة للطلاب خلال الامتحانات



أصدرت جامعة حلوان الأهلية عددا من التعليمات والتوجيهات التى يجب على الطلاب اتباعها داخل لجان الامتحانات وتتمثل فى :-



شاهد.. صدي البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس



انطلقت منذ قليل ، فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والنواب و الدكتور مصطفي الوزيري، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار الاسبق، والدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار،



موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

أقل من 51 يوم تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”، ويعد سؤال متي مواعيد العيد الكبير متنشر بصورة كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي حيث يبحث الموظفون عن أيام اجازة عيد الأضحي، كما يبحث الحجاج عن موعد عيد الأضحي للاستعداد لشد الرحال لآداء مناسك الحج.