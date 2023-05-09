صدى البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس .. شاهد

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي و رئيس الجامعة والنواب وزير الآثار الدكتور مصطفي الوزيري وعميد كلية الاثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار الاسبق و الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار،

واجري موقع صدي البلد جلسة تصوير لمتحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس الذي افتتحه وزير الاثار والسياحة الدكتور احمد عيسي والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي .

وقال الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العليم ، أن افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس هو درس قوي لإعادة توجيه ممتلكات جامعة عين شمس الي المجتمع والدولة، مؤكدا أن افتتاح المتحف يعود بنا الي التاريخ والماضي، وذلك مع استخدام التكنولوجية الجديدة .

واضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس: أدعو جميع المؤسسات التعليمية في إعادة النظر إلي جميع الممتلكات الأثرية التابعة لها لكي تستفيد منها الدولة، مشيرا الي انه لابد أن يكون هناك تعاون من الجهات المعنية لإعادة المناطق الأثرية التابعة للجامعات الي ماضيه وتطويرها .



يضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.

تابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي

مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م

مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م

متحف الزعفران بجامعة عين شمس

c2a5520d-c260-4953-b3ec-4379f4eeace9

d7031643-dadb-4b66-81ac-b8eb2f8de400

e5591d18-72e3-498d-b0e6-f4abbc1c9abe

25894e33-7de2-4ebf-a092-803835870e99

7160c72e-f9e2-49e0-87b7-82a47abac7d9

7741031b-deb8-42da-b59c-b6ae1b19197e

49d270f9-e5ff-4c59-80f4-1e7e655a8575

8840be42-0347-4109-85d3-318b64942e49

a2a47c19-b80c-41f6-9bea-575d7b96fec6

7c01e036-b146-41fb-b7d0-f39c6980d779

eedf85ef-9d6b-4df0-91a9-b8fa6220c20a

f45d39f6-79e8-4951-94f9-ee1ef3f7375c

4a8d274f-74ed-4a05-b730-d91088886270

05e6dcec-b43f-4e0e-8797-ada8a874f63f

119642c4-0426-481c-9b7e-8431959aa4df

38a66a26-64eb-414b-b22a-a6fbfe9a8d8c

1bee56a5-2e11-426f-beaf-a03e9efecdf8

f8eeced2-91dd-4f31-b4ed-d9c51e5a7380