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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صدى البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس .. شاهد

متحف الزعفران بجامعة
متحف الزعفران بجامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل فعاليات  افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة  عين شمس بحضور وزير التعليم العالي و رئيس الجامعة والنواب وزير الآثار الدكتور مصطفي الوزيري وعميد كلية الاثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار الاسبق  و الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار،

واجري  موقع صدي البلد جلسة تصوير لمتحف قصر الزعفران بجامعة  عين شمس الذي افتتحه وزير الاثار والسياحة الدكتور احمد عيسي والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي .

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وزير التعليم العالي: افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس أفضل استثمار للممتلكات الأثرية

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وزير الآثار: متحف الزعفران بجامعة عين شمس تحفة فنية ومعمارية

وقال الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العليم ، أن افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس هو درس قوي لإعادة توجيه ممتلكات جامعة عين شمس الي المجتمع والدولة، مؤكدا أن افتتاح المتحف يعود بنا الي التاريخ والماضي، وذلك مع استخدام التكنولوجية الجديدة .

واضاف  وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس: أدعو جميع المؤسسات التعليمية في إعادة النظر إلي جميع الممتلكات الأثرية التابعة لها لكي تستفيد منها الدولة، مشيرا الي انه لابد أن يكون هناك تعاون من الجهات المعنية لإعادة المناطق الأثرية التابعة للجامعات  الي ماضيه وتطويرها .


يضم المتحف  تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.
تابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي
مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م
مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م

متحف الزعفران بجامعة عين شمس

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افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس افتتاح متحف قصر الزعفران أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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