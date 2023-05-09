عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعية فريد الأطرش تكرم ملك الأورج بمكتبة القاهرة الكبرى.. الإثنين

صدى البلد

تكرم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ملك الأورج الفنان "مجدى الحسينى" يوم الإثنين المقبل، بمكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، وذلك فى السادسة مساء  بمقر المكتبة بالزمالك  .

يأتى التكريم خلال الحفل الموسيقى الذى تقيمة الجمعية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، وبحضور المخرج مصطفي الدمراش والموسيقار رأفت الدمرداش، وكوكبة أخرى من الفنانين والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الاحتفال، مجموعة من الفقرات الغنائية يقدمها الفنانون " أسرار الجمال، وليد رشدى، أسامة حسن، سهر السيد، دكتور هاني حمزاوى"، كما يشارك بالغناء من لبنان الفنان جميل صعب، بمصاحبة المايتسترو محمود فرج .

يشار إلى أن الفنان مجدى الحسينى كان قاسم مشترك فى جميع حفلات الموسيقار فريد الأطرش التى تقام خارج مصر، وكرّمه المهرجان الدولي للإعلاميين المصريين عام ٢٠٠٨ بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن المسلسل الإذاعي "أميرة الحب والحرب" عن قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان .

الموسيقار فريد الأطرش فريد الاطرش مكتبة القاهرة الكبرى مجدى الحسينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ترشيحاتنا

توسيع الهجمات.. قرارات عاجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

محافظة القاهرة تحسم الجدل حول هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

رددها 11 مرة.. آية قرآنية تطرد الجن والشياطين من المنزل

رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا

محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ