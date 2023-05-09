جمعية فريد الأطرش تكرم ملك الأورج بمكتبة القاهرة الكبرى.. الإثنين

تكرم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ملك الأورج الفنان "مجدى الحسينى" يوم الإثنين المقبل، بمكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، وذلك فى السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك .

يأتى التكريم خلال الحفل الموسيقى الذى تقيمة الجمعية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، وبحضور المخرج مصطفي الدمراش والموسيقار رأفت الدمرداش، وكوكبة أخرى من الفنانين والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الاحتفال، مجموعة من الفقرات الغنائية يقدمها الفنانون " أسرار الجمال، وليد رشدى، أسامة حسن، سهر السيد، دكتور هاني حمزاوى"، كما يشارك بالغناء من لبنان الفنان جميل صعب، بمصاحبة المايتسترو محمود فرج .

يشار إلى أن الفنان مجدى الحسينى كان قاسم مشترك فى جميع حفلات الموسيقار فريد الأطرش التى تقام خارج مصر، وكرّمه المهرجان الدولي للإعلاميين المصريين عام ٢٠٠٨ بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن المسلسل الإذاعي "أميرة الحب والحرب" عن قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان .