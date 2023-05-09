عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات الخارجية الأوكرانية لوجود قادة بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو، بأنه خطوة غير أخلاقية وغير ودية تجاه كييف.

وقالت زاخاروفا: "بالفعل نسينا أن نأخذ رأي النازيين بشأن ذلك.. لننتقل إلى الحديث عن "الأخلاق". قررت الوكالة الحكومية تنفيذ استطلاع لرأي القراء بشأن من حسب رأيهم يجب أن يكون الضحية التالية للإرهاب والاغتيالات الأوكرانية، من مذيعي التلفزيون المعروفين والمراسلين العسكريين وقادة الرأي العام في روسيا، بعد داريا دوجينا وفلادلين تاتارسكي وزاخار بريليبين”.

وتابعت: “بهذا الشكل، مباشرة بدون أي حياء تستطلع وسائل الإعلام الأوكرانية وتثبت بذلك أنها تستحق العمل مع نظام كييف الإرهابي في مجال كراهية البشر".

واشارت زاخاروفا إلي أن قائمة الاغتيالات الأوكرانية، تتضمن فلاديمير سولوفيوف، ومارجريتا سيمونيان، وأنطون كراسوفسكي، ودميتري كيسليوف، وسيرغي ماردان، وسيمون بيجوف.

لدينا طرقا أخرى.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن اتفاقية الحبوب مع روسيا

الصين تكشف عن تحركها لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

وقالت: "حتى الآن، شارك في "الاستطلاع"، حوالي 50000 شخص. وإذا حكمنا من خلال عدد الإعجابات وعلامات القلوب الموجودة تحت هذا المنشور، فإن أيديولوجية الإرهاب مع كل علامات الجريمة بات لها صداها لدى الشخص العادي الأوكراني الذي تمت "معالجته" بالدعاية النازية”.

وأضافت: “هل تظنوا أن أحد الرعاة الغربيين لنظام كييف قام بتوبيخ أتباعه المذكورين؟ أو أن المنظمات الدولية ذات العلاقة أبدت ولو القدر الضئيل من الامتعاض بهذا الخصوص؟ لا بشكل مطلق. الغرب بالذات من قام بتريبتهم على هذا الشكل. قد يفلت مجددا وبش آخر من العقاب، حتى، كما في هذه الحالة - التحريض المباشر على ارتكاب هجمات إرهابية".

زاخاروفا الخارجية الأوكرانية الخارجية الروسية موسكو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

نتنياهو: إيران تسعى لفتح حملة متعددة الجبهات ضد إسرائيل

كل شيء دمر.. زيلينسكي يكشف عن فشل روسي كبير في باخموت

متساهل مع ألمانيا.. مسئول أوكراني كبير يوبخ خليفته في برلين

سوريا تعلن عودة مطار حلب للخدمة .. غدا

غير أخلاقية وعدوانية.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن حضور الاستعراض العسكري بروسيا

لتسوية الخلافات.. وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا غدا

الصين تكشف عن تحركها لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

تغطية الاحتياجات العاجلة.. البنتاجون يعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يتسق مع حياة كريمة

رانيا المشاط: ندشن حاليا مرحلة جديدة بين مصر والأمم المتحدة

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

الحوار الوطني| خبير يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

إدارة بايدن فقدت خوفها.. جنرال أمريكي يطالب بتطبيع العلاقات مع روسيا

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ