تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

تمكن فريق من الأطباء الأمريكيين من إجراء أول عملية جراحية لدماغ جنين داخل رحم أمه فى العالم وذلك من أجل علاج حالة طبية نادرة.

وفقا لما جاء فى موقع "الإندبندنت" استخدم الأطباء في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريجهام في ولاية ماساتشوستس تقنية جراحية لعلاج تشوه خلقي داخل دماغ جنين يعرف باسم "تشوه وريد غالينوس"

وتمكن خطورة هذا التشوه فى دماغ الجنين فى أنه يسبب قصورا في القلب وأعراضا تشبه السكتة الدماغية بعد أيام من الولادة مما يهدد حياة الطفل.

وتمكن الأطباء من علاج التشوه الذي يسبب تدفقا للدم بسرعة كبيرة فى جزء من دماغ الجنين من خلال استخدام الموجات الصوتية وهي أول حالة تعالج بهذه الطريقة فى العالم .

حضانات الاطفال



وقال دارين أورباخ، اختصاصي الأشعة العصبية في مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن العملية التى أجريت لدماغ جنين تسبب فى حماية الطفلة بعد الولادة ولم تعانى من تدفق الدم كما يحدث عادة لمن فى نفس هم حالتها.

وأجريت العملية للجنين في الأسبوع الـ34 من الحمل وولدت الطفلة بعد يومين لأن هذه الجراحة تؤدي إلى تمزق الأغشية في الرحم وتحدث الولادة المبكرة