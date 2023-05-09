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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الحوار الوطني| خبير يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

صدى البلد

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.

 ويستعرض صدى البلد آراء خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تعزيز دور سوق المال لدعم التنمية الاقتصادية.

أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن اتجاه الدولة لطرح شركات حكومية وكذلك القوات المسلحة لطرح بعض شركاتها  بالبورصة، يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية، بعد أن أدركت القيادة السياسية أهمية البورصة المصرية، كمنصة تمويل وتطوير، وإحدى أهم أدوات طرح منتجات استثمارية متنوعة، حيث تستطيع توفير السيولة للمستثمر والمشروع الاستثماري والعائد والدخل للأفراد أيضا.

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وأوضح سمير رؤوف، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو في الاستثمار ورؤوس الأموال، والذي ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة ومرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الوعي المالي لعملية الاستثمار في سوق الأسهم، واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك، وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجي والربحي منها.

وأضاف خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تستطيع دعم الدولة في إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة من موارد ومواد خام وأصول راكدة من خلال توفير السيولة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد وتحقيق عائد اقتصادي ومادي على جميع الأطراف الدولة والقطاع الخاص والأفراد، موضحا أن البورصة قادرة على الجمع بين كل هذه الأطراف على منصة التداول وتحقيق المصلحة العامة.

الحوار الوطني أولويات الاستثمارات العامة الطروحات الحكومية البورصة المصرية

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